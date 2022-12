O zagueiro Lucas Halter, de 22 anos, comemorou sua renovação contratual, por empréstimo, com o Goiás por mais uma temporada e acredita que o time esmeraldino tem plenas condições de realizar uma temporada ainda melhor em 2023.

O jovem defensor tem os direitos econômicos ligados ao Athletico-PR, que acertou o empréstimo ao time esmeraldino mais uma vez. Lucas Halter causou uma boa impressão na diretoria do Goiás, que buscou manter o jogador em Goiânia para 2023.

"O que mais pesou para a minha permanência foi ter tido uma boa sequência de jogos, mesmo chegando no decorrer da competição. A estrutura do clube, a metodologia de trabalho, tudo favoreceu para que eu pudesse colocar na minha cabeça que aqui eu seria feliz por mais uma ano”, disse Lucas Halter, que fez 15 jogos pelo Goiás em 2022, sendo 12 deles como titular.

Lucas Halter avaliou como muito positivo o início da pré-temporada no Goiás com a comissão técnica de Guto Ferreira. O zagueiro entende que o time está no caminho certo para realizar uma boa campanha em 2023.

“A nossa semana de trabalho foi muito boa, tanto na academia como no campo. A metodologia de trabalho do Guto é sensacional e já estamos assimilando bem. A nossa comissão está muito bem preparada no lado físico, mental, técnico e tático também. A minha primeira impressão é que a gente vem muito forte para 2023, 2022 foi um ano bom, mas o ano que vem tem tudo para ser melhor ainda”, destacou.