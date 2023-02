Titular pela primeira vez na vitória de 3 a 1 sobre o Inhumas, o zagueiro Renan Cosenza firmou com o Atlético-GO o primeiro contrato profissional, que terá vínculo de três anos. O contrato foi registrado nesta quinta-feira (23) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e é válido a partir do dia 16 de fevereiro. Aos 18 anos, o jogador veio do interior paulista para reforçar a base atleticana no início de 2021.

Renan atuou pelo time sub-17 e, no ano passado, foi titular da equipe sub-20 nas competições disputadas, como Copa São Paulo de Juniores, Campeonatos Goiano e Brasileiro e Copa Goiás, na qual foi campeão.

Renan Cosenza tem aparecido nos treinos com desenvoltura. Pode se dizer que está ganhando espaço entre os jogadores que estão na reserva, como os zagueiros Michel e Iago. Se Emerson Santos, que reclamou de dores musculares e está em transição física, não tiver condições de ser relacionado para o jogo em Iporá, neste sábado (25), a tendência é que Renan Cosenza seja o escolhido pelo técnico Eduardo Souza.

Da equipe de juniores, ele, o volante Thiago Medeiros, o atacante Daniel e o lateral Guilherme têm aproveitado bem os treinamentos para buscar espaço no elenco principal. Os atletas que foram revelados na base, o nome de maior destaque é Luiz Fernando, de 26 anos e autor de cinco gols no Estadual.

Leia também:

+ Atlético-GO pode ter duas estreias contra o Iporá

+ Dragão contrata chileno Araos