O Goiás acertou a contratação do zagueiro Arthur Henrique, de 23 anos, para repor perdas do elenco no setor defensivo. O clube não vai parar nesta contratação e busca reforços no mercado para manter a cozinha em ordem na sequência da temporada.

Arthur Henrique chegará ao time esmeraldino como uma busca emergencial para compor o setor que sofreu com as lesões de Sidimar e Da Silva. O primeiro só volta a campo na próxima temporada, enquanto o segundo tem poucas chances de retornar ainda este ano. O time ainda tem como opção o experiente zagueiro Sidnei, de 32 anos, mas o jogador perdeu espaço com Jair Ventura e sequer tem sido relacionado para os últimos cinco jogos.

Desta forma, Jair Ventura vai passar a contar com quatro zagueiros a partir da chegada de Arthur Henrique, que pode ser inscrito imediatamente e deve precisar de poucos dias para melhorar a condição física e ter condição de jogo para dar suporte ao trio defensivo titular neste momento.

A diretoria esmeraldina ainda mapeia o mercado para contratar mais dois zagueiros para oferecer ao técnico Jair Ventura. Esses dois jogadores deverão chegar somente para a janela de transferências que se abre em 18 de julho.

Após a lesão de Da Silva, o Goiás passou a jogar com Caetano, Reynaldo César e Yan Souto na trinca de zaga. Nos dois jogos com esta formação, o time esmeraldino passou ileso por Atlético-GO e Cuiabá e espera que, com o entrosamento melhor, a defesa ganhe ainda mais força.

Nas últimas aparições na Série A do Campeonato Brasileiro, em 2019 e 2020, o Goiás ficou marcado por ter a defesa mais vazada das duas edições. Esse foi um problema crônico, que foi amenizado quando o time disputou a Série B em 2021, mas que estaria à prova neste retorno à elite nacional.

Com sete gols sofridos nos três primeiros jogos, a sina da defesa frágil parecia se repetir, mas, com a chegada do técnico Jair Ventura, o time começou a melhorar neste quesito e passou a sofrer menos gols. Até o momento, o treinador comandou o Goiás em 16 jogos e foi vazado 16 vezes. Neste período, o time conseguiu sair de campo cinco vezes sem sofrer gol.

Mais do que isso, a equipe esmeraldina não perdeu um jogo sequer por dois ou mais gols de diferença. O time tem ficado conhecido por vender caro os resultados diante de qualquer adversário, prova disso é que perdeu apenas por 1 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, e para o Corinthians, em Itaquera, com um pênalti controverso. Diante de outros clubes cotados como favoritos, arrancou empates, em casa, com Palmeiras e Atlético-MG.

O Goiás, com 17 gols sofridos, está melhor no quesito do que equipes como Juventude (24), Coritiba e Avaí (22), Fortaleza, Botafogo, Bragantino, Fortaleza e Atlético-GO (19).

Embora a média de gols sofridos no Brasileirão tenha sido menor do que nas duas últimas participações na Série A - sofreu 29 gols em 14 jogos em 2020 e 23 no mesmo intervalo em 2019 -, o que não mudou foi a exigência sobre o goleiro Tadeu. O capitão esmeraldino é o goleiro que mais praticou defesas nesta Série A, de acordo com as estatísticas do Sofascore. Tadeu fez 56 intervenções em 14 jogos disputados, enquanto César, do Juventude, é o segundo neste quesito com 50 defesas.

O Goiás voltará a colocar sua defesa à prova no próximo domingo (3), às 18 horas, quando encara o América-MG, fora de casa. Se na partida contra o Cuiabá os zagueiros enfrentaram o pior ataque da Série A, com nove gols, o desafio vindouro será contra a equipe dona do segundo pior ataque neste Brasileirão, uma vez que o Coelho marcou apenas 11 gols em 14 partidas disputadas.