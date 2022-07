O zagueiro Rafael Donato será desfalque no Vila Nova contra o Bahia, na sexta-feira (8). O capitão do time colorado recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota (2 a 0) para o Cruzeiro e cumpre suspensão automática no duelo que marca a estreia do técnico Allan Aal no comando do Tigre.

A tendência é que o técnico Allan Aal escale Eduardo Doma como titular ao lado de Alisson Cassiano. Outra opção é o zagueiro Renato, que segue em recuperação após lesão nos dois adutores.

O duelo entre Vila Nova e Bahia será disputado na sexta-feira, a partir das 19 horas, pela 17ª rodada da Série B. O duelo será disputado no OBA, que terá quase 6 mil ingressos doados à torcida colorada.

