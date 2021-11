Esporte Zagueiro destaca alívio pela permanência do Vila Nova na Série B e negocia renovação Renato é titular da defesa desde que chegou ao Tigre, no início da Série B, e se entrosou bem com Rafael Donato, que é titular desde a Série C 2020

O zagueiro Renato, de 30 anos, é um dos jogadores mais regulares do Vila Nova nesta Série B do Brasileiro. Segundo ele, após a vitória de 2 a 1 sobre o Londrina-PR, a sensação foi de tirar um peso das costas, tamanha a responsabilidade do elenco e da comissão técnica pela manutenção do clube na Segundona nacional. Agora, segundo ele, a meta do clu...