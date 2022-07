Gabriel Noga deve deixar o Atlético-GO nesta janela de transferências, que começou na última segunda-feira (18) e vai até 15 de agosto. O zagueiro de 20 anos, emprestado pelo Flamengo, quase não jogou no Dragão e não conseguiu seu espaço no time.

São só três jogos desde que chegou ao Atlético-GO. Gabriel Noga chegou no início de abril e fez três partidas. Só tem uma como titular, pela Copa Sul-Americana, contra o Antofagasta, partida em que marcou um gol.

A intenção do jogador e seu estafe era que ele entrasse na vitrine ao chegar ao Atlético-GO. Mas não tem aparecido e pode ter o Bahia como destino.

"O Noga está bem encaminhada (a saída) porque é interesse dele, do empresário. No Atlético-GO, não conseguiu se encaixar", comentou o presidente do Dragão, Adson Batista.