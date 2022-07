O zagueiro Reynaldo disse que o Goiás tem de ficar esperto com a boa fase do artilheiro do Fluminense, Germán Cano. O argentino marcou 10 gols no Brasileirão e lidera a estatística na competição nacional. As equipes vão se enfrentar nesta quarta-feira (20), pela 18ª rodada.

O defensor esmeraldino acredita que além do atacante, o conjunto da equipe do Fluminense merece atenção. “O Cano se movimenta muito bem, tem característica de fazer muitos gols. A gente tem que ficar esperto, sim, mas é preciso ficar esperto com a equipe inteira do Fluminense, que é muito boa, temos que ter atenção para fazer boa partida e sair com a vitória”, analisou Reynaldo.

O zagueiro já enfrentou Germán Cano, pelo Goiás, no ano passado na Série B. O argentino, em cinco confrontos, marcou apenas uma vez contra a equipe goiana: em 2021, mas pela temporada 2020, na última rodada da Série A.

“Ele (Germán Cano) sai muito da área, a gente tem analisado ele e eu quando joguei contra. Vi que é muito difícil de marcar. Mas também temos mostrado uma qualidade defensiva, tenho certeza que vamos fazer um bom jogo e fazer de tudo pra que ele não faça gol neste jogo”, comentou Reynaldo.

O defensor acredita que o técnico Jair Ventura vai montar uma boa estratégia para o duelo contra o Fluminense. A equipe carioca é a segunda, em média (57,2%), que mais fica com a bola na Série A, de acordo com o Sofascore.

“O Fluminense tem a característica de jogar com a posse de bola. É uma característica do técnico deles, o Fernando Diniz. Temos a característica de transição, mas acredito que o Jair tenha um plano para esse jogo”, afirmou o jogador do Goiás.

Será o primeiro jogo da equipe esmeraldina na Serrinha, após a eliminação na Copa do Brasil para o rival Atlético-GO. Reynaldo acredita que é uma boa oportunidade para resgatar a confiança da torcida, em caso de vitória contra o Fluminense.

“A gente joga em casa, com o apoio da nossa torcida e isso vai ser fundamental. O campeonato está embolado e sabemos que pontuando, vamos dar um salto lá em cima, o que seria muito importante para o restante da competição”, completou o defensor.