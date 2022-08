Paulista de Taboão da Serra-SP, o zagueiro Lucas Gazal, de 23 anos, viu a carreira passar por mudanças muito rápida nas últimas semanas. Contratado pelo Atlético-GO em julho junto à Aparecidense, que disputa a Série C, o jogador estreou pelo Dragão na vitória de 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino-SP, pela Série A. No sábado (13), disputou o segundo jogo no empate de 0 a 0 com o Botafogo, no Rio.

Nesta quarta-feira (17), Lucas Gazal estreia na Copa do Brasil na partida decisiva, que vale vaga à semifinal, diante do Corinthians, na Arena Itaquera. É a primeira vez que atua, como profissional, em São Paulo (capital).

"Jogar no Atlético-GO era um sonho, um desejo. Estou realizando um sonho", define o jovem zagueiro atleticano, sobre o momento de ascensão profissional, e certamente de cobranças, que vive no Dragão.

Lucas Gazal revelou que a família estará na Arena Itaquera na torcida por ele no jogo em que o time rubro-negro começará com vantagem de 2 a 0 no placar. O Dragão pode perder por até um gol de diferença que, ainda assim, garante vaga à semifinal da Copa do Brasil. Numa atmosfera de pressão da torcida corintiana para que o Timão consiga a vitória e a classificação em casa, Lucas Gazal joga pela terceira vez ao lado do zagueiro Wanderson com a missão de parar o ataque alvinegro.

Isso ocorre após passagem de um ano e meio pela Aparecidense, pela qual chegou ás quartas de final da Série D 2020 e foi campeão na Série D 2021. Nesta temporada (2022), esteve em parte da campanha que levou a Aparecidense à semifinal da Série C.

Segundo o zagueiro, agora o "sarrafo aumentou" por estar disputando jogos da Série A e da Copa do Brasil. "A principal diferença da Série C para a Série A é qualidade técnica dos jogadores, a intensidade dos jogos. É preciso estar sempre concentrado", comparou Lucas Gazal.

Depois de passar pelo Red Bull-SP, Lucas Gazal chegou à Aparecidense no início de 2021. A estreia, com expulsão, foi na semifinal do Goianão 2020, em que o Atlético-GO venceu por 2 a 1 a Aparecidense num jogo polêmico.

"A tendência é que, à medida que você tenha uma boa sequência de jogos, o jogador tenha evolução. Eu estava estreando naquele jogo (no dia 17 de fevereiro de 2021), tive uma minutagem boa depois, tive sequência de jogos. A tendência é só evoluir quando você está jogando", disse Gazal, que planeja evolução na carreira na passagem pelo Atlético-GO numa fase de partidas decisivas e jogos grandes.

Lucas Gazal será titular porque houve uma série de fatos que foram tirando de ação outros zagueiros do Atlético-GO. Gabriel Noga pediu rescisão e saiu, assim como Edson, que foi atuar no futebol árabe. Titular, Ramon Menezes teve lesão no tendão de Aquiles, foi submetido a cirurgia e não atua mais neste ano, assim como o recém-contratado Emerson Santos, que sequer estreou, se contundiu e está fora do restante da temporada.

Klaus, que chegou como opção na zaga, não pode atuar na Copa do Brasil. assim, a vaga caiu no colo de Lucas Gazal - ele faz dupla de zaga com Wanderson e Michel será o reserva.