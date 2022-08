O zagueiro Rafael Donato acredita que o Vila Nova tem falhado no momento de definir os jogos ao justificar o 16º empate da equipe colorada na Série B. O time vilanovense empatou sem gols com o Sampaio Corrêa, nesta quinta-feira (25), no retorno ao OBA pela 26ª rodada da Segundona.

“Gerou-se muita expectativa nesse jogo, queríamos o resultado e buscamos o tempo todo. Criamos chances, mas por ‘detalhezinhos’ não conseguimos fazer os gols. O time está de cabeça erguida, mas realmente precisamos dar mais para sair dessa situação”, analisou o zagueiro Rafael Donato ao Premiere.

O empate mantém o Vila Nova na zona de rebaixamento. O time colorado chegou aos 25 pontos e segue em 18º. A igualdade foi a 16ª vez do Tigre nesta Série B, o clube goiano é o que mais empatou na competição nacional em 2022.

O próximo compromisso do Vila Nova será na segunda-feira (29), diante da Chapecoense. O jogo abre a 27ª rodada, a partir das 20 horas, na Arena Condá.