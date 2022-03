Esporte Zagueiro do Atlético-GO alerta sobre Nova Venécia: 'não podemos dar sopa pro azar' Ramón Menezes alerta sobre competição traiçoeira e vê necessidade de "erro zero" para Dragão avançar na Copa do Brasil

O Atlético-GO recebe o Nova Venécia, do Espírito Santo, pela 2ª fase da Copa do Brasil e ligou o alerta para entrar concentrado na partida e seguir na competição nacional. O zagueiro Ramón Menezes acredita que apesar de o adversário ser um clube novo e com pouca experiência neste tipo de competição, o Atlético-GO precisa estar bem atento para confirmar a classificação em jog...