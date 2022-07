O zagueiro Ramon Menezes, do Atlético-GO, passará por cirurgia e ficará até até seis meses sem atuar pelo clube. O jogador sofreu lesão completa do tendão de Aquiles na quarta-feira (13), durante a partida contra o Goiás, pela Copa do Brasil, em que o Dragão avançou às quartas de final.

Segundo o chefe do departamento médico do Atlético-GO, Gleyder Sousa, a cirurgia será nos próximos dias. João Rodrigues, coordenador de fisioterapia, explicou que a reabilitação se iniciará imediatamente após a cirurgia.

Leia também:

+ Atlético-GO x Fortaleza: chance para deixar o Z4

+ Dragão já quase dobrou premiação em copas em relação a 2021

Ramon Menezes, de 27 anos, chegou este ano ao Atlético-GO, após deixar o Cruzeiro, e tem contrato de três anos com o clube rubro-negro. O zagueiro atuou em 33 partidas, por Campeonato Goiano, Série A do Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

Antes, o defensor teve lesão muscular na semifinal do Goiano contra o Vila Nova e desfalcou o time por cerca de um mês. Foi quando o técnico Umberto Louzer passou a utilizar o volante Edson como zagueiro, o que foi mantido por Jorginho.