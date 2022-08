Há cerca de um mês no Atlético-GO, o zagueiro Klaus se prepara para disputar o primeiro clássico dele pelo clube, neste sábado (27), diante do Goiás. O jogador formará dupla de zaga com Wanderson, como nas duas partidas da Sul-Americana, nos quais ambos marcaram o renomado atacante Luís Suárez, do Nacional (Uruguai).

O jogador atleticano espera um bom resultado na Serrinha, pois o Dragão está em penúltimo lugar na Série A, com 22 pontos, bem abaixo do adversário (29 pontos).

Pela primeira vez, o gaúcho Klaus enfrenta o conterrâneo Pedro Raul, artilheiro do Goiás no Brasileirão com 12 gols. No Sul, onde ambos iniciaram a carreira, nunca se enfrentaram.

No clássico goiano, Klaus ressalta que é importante para o time dele pontuar. "Clássico é sempre um jogo difícil. Sabemos da importância dele. No Brasileirão, em todos os jogos temos dado importância máxima para os jogos, pois temos de pontuar o mais rápido possível. Então, um clássico da região ou do estado é muito importante. Sabemos do retrospecto do Atlético-GO no clássico neste ano. Vamos tentar manter isso e fazer um bom jogo", afirmou o zagueiro, que também fez dupla de zaga com Lucas Gazal (suspenso).

Para o zagueiro gaúcho, Pedro Raul merece atenção, pois além do oportunismo, o jogo do Goiás costuma usá-lo como referência ofensiva. "Claro que é um jogador (Pedro Raul) que merece atenção, está se destacando no Campeonato Brasileiro. Assim como tivemos jogos na Sul-Americana, em que tivemos (de marcar) atacantes de referência para o time adversário, temos nos preparado para isso. Esse é um tipo de jogo em que (adversários) buscam muito esse centroavante de referência, estamos trabalhando nisso para amenizar essa preocupação que vamos ter com ele e fazer um bom jogo no sábado (27)", analisou o jogador do Dragão.

Klaus sabe que o zagueiro não pode falhar nem brincar diante dos "atacantes de referência" e que a marcação tem de ser contínua e bem encaixada. Pedro Raul, que passou pelo Dragão em 2019, não fez gol sobre o ex-clube, mas tem se mostrado oportunista na Série A e tem sido alvo de elogios públicos do técnico da seleção brasileira, Tite.

"Os atacantes de referência merecem muita atenção. São atacantes que, dentro da área, a qualquer momento podem criar uma oportunidade de gol. Então, temos de estar sempre muito atentos. São atacantes que o time deles faz a base (jogo) sobre eles. Na Sul-Americana, nós enfrentamos um adversário que usava desse artifício e fomos muito bem. Então, aqui estamos nos preparando para conseguir amenizar esse problema do time deles", frisou.

Na preparação para o clássico, o elenco e a comissão técnica procuram tirar proveito de uma situação, que é o tempo para treinamentos e recuperação física dos atletas. O Dragão não tem uma semana aberta desde abril. O técnico Jorginho, que chegou em meados de maio, terá o primeiro intervalo maior para treinos e ajustes.

"Semana diferente do que estávamos acostumados, pois sempre no meio da semana tínhamos jogos e não tínhamos tempo para recuperar os jogadores. Todos os jogadores tinham muita minutagem e jogos. É uma semana importante, porque podemos trabalhar os aspectos do time, acertar alguns pontos", frisou o zagueiro do Atlético-GO, natural de Dois Irmãos-RS.