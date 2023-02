Entre os oito quadrifinalistas do Campeonato Goiano, o Atlético-GO tem a terceira pior defesa depois de ter sofrido 13 gols nos 11 jogos da 1ª fase do Estadual. Zagueiro que está recuperado de problema física, Emerson Santos acredita que o time tem de corrigir erros para não sofrer gols que são, na definição dele, "corrigíveis".

O jogador de 27 anos chegou ao Dragão no ano passado, sofreu grave lesão e só começou a jogar pelo clube nesta temporada. O zagueiro se considera pronto para entrar na fase mata-mata do Estadual e para estrear na Copa do Brasil, desafio que bate à pronta do Atlético-GO na atual fase do ano.

"Aconteceu de ler a lesão no começo. Pude aprender como o Atlético-GO funciona, conhecer o clube. Estou mais bem preparado. Estou feliz de estar bem. Só tenho a ajudar todo mundo e acredito que todo o grupo esteja pronto para essa próxima fase", contou o jogador em entrevista nesta segunda-feira (20).

O trabalho de preparação tem o intuito de não deixar que o jogador volte a ser desfalque. "Procuro fazer tudo o que o departamento me passa para evitr lesões e incômodo. Estou fazendo tudo para não acontecer mais nada de lesão", garantiu.

Com 13 gols sofridos, o Dragão só sofreu menos gols do que Goiânia (22) e Iporá (14) entre os quadrifinalistas. "Não podemos mais cometer os erros que vínhamos cometendo. Fomos cobrados pelos gols que tomamos. Não pode mais acontecer isso no mata-mata. Estamos com a cabeça melhor, melhor fisicamente", contou Emerson Santos.

O jogador prevê mais evolução do trabalho que vai começando a se encaixar e que recebe novos jogadores. "Estamos num começo de trabalho, tem muita gente chegando. Estamos começando a entender o trabalho do Eduardo (Souza, técnico). Para a frente, vamos melhorar ainda mais. Temos tomado gols que são corrigíveis. Trabalhamos pra melhorar isso", disse o zagueiro, que disse não gostar dos horários de 10 horas e 15h30 para jogos, que considera atípicos, mas se ajusta. "É um campoenato diferente, tanto pelos horários atípicos dos jogos 10h, 15h30. Sem contar o calor. Trabalhando nesses horários, só temos a evoluir e melhorar", finalizou.