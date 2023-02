O Atlético-GO vai fechar a 1ª fase do Goianão com boa campanha e classificado, mas o elevado número de gols sofridos (13 gols em dez rodadas) pelo Dragão é algo que incomoda. O time atleticano precisa corrigir esta distorção para chegar firme às quartas de final, pois, entre os oito clubes que estão faixa de classificação do Estadual (G8), tem o pior sistema defensivo.

O zagueiro Lucas Gazal, que deve voltar à equipe nesta quarta-feira (15), diante do Goianésia, no fechamento da etapa classificatória, considera isso primordial para o Estadual e a sequência da temporada, que terá Série B e a Copa do Brasil.

“Não só para o Campeonato Goiano, para as fases finais, mas para o (decorrer) ano, temos de trabalhar todos os dias. Nosso ataque tem dado uma resposta muito positiva. Nós (defesa) temos de trabalhar no que estamos errando durante as partidas para não sofrer gols. É isso que estamos fazendo todos os dias, buscando minimizar os erros e não sofrer gols”, reconhece o zagueiro rubro-negro.

Leia também

+ Raio-X da última rodada do Goianão: veja chances de cada clube

Gazal faz parte de um setor que tem Ramon Menezes, Emerson Santos (em fase de transição, treina para voltar ao time), Iago, Michel e, agora, Renan Cosenza.

Segundo ele, o Atlético-GO precisa evitar os gols e também buscará superar o Goiás na 1ª fase. Para isso, terá de torcer por tropeço do alviverde contra o Morrinhos e vencer em casa o Goianésia.

“Sabemos que fizemos uma 1ª fase boa, mas que podemos melhorar bastante (a colocação) dependendo do jogo do Goiás (fora, com o Morrinhos). Temos de entrar bastante focados no jogo contra o Goianésia, buscando a vitória para fazer a nossa parte e, quem sabe, passar em 1º lugar e chegar muito bem nas fases finais do Campeonato Goiano.”

Lucas Gazal também passou a trabalhar, na manhã desta segunda-feira (13), com o novo preparador físico do Dragão. O clube trouxe Juvenilson de Souza, de 50 anos. Expectativa de elevar a condição física do elenco, que tem jogadores retornando de contusões e outros que se contundiram no Goianão. Para Gazal, o currículo vencedor de Juvenilson de Souza chama a atenção. Depois do jogo de quarta-feira, o elenco e a comissão técnica do Atlético-GO terão pelo menos de dez dias para treinamentos, sem partidas no intervalo.

“É um trabalho novo, uma filosofia nova para se adaptar. Mas é um cara (Juvenilson de Souza) vencedor, que chega com um currículo vencedor, com títulos do Brasileiro. Vai nos ajudar muito, não só dentro de campo, mas com a experiência também no extracampo”, ressaltou o jogador atleticano.

“É bom que chegou durante o início da semana, temos o último jogo na 1ª fase (quarta-feira, 15) e temos uma semana cheia para trabalhar. Tem tudo para dar certo e vamos nos adaptar para chegar à próxima fase muito melhor fisicamente”, previu Lucas Gazal.