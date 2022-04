Esporte Zagueiro do Atlético recomenda superação e foco na Sul-Americana Ramon Menezes voltou ao time titular do Dragão, após superar contusão muscular

O zagueiro Ramon Menezes voltou a disputar jogo completo pelo Atlético-GO no domingo (24), no empate de 1 a 1 com o Botafogo. Ele voltou ao time no dia 19 de março, contra o Defensa y Justicia, depois de sentir contusão muscular na semifinal contra o Vila Nova, mas só jogou um partida completa contra o clube carioca. O defensor seguirá como titular do Dragão nesta quart...