Esporte Zagueiro do Flamengo deve ser anunciado como reforço do Atlético-GO Diretoria do Dragão aposta no jovem Gabriel Noga, de 20 anos, para sequência da temporada de 2022

O Atlético-GO encaminhou o empréstimo do zagueiro Gabriel Noga, de 20 anos, que está nas categorias de base do Flamengo. O defensor de 20 anos já disputou 14 jogos pelo time profissional do Flamengo, mas esteve com a equipe sub-20 na última semana. Gabriel Noga é natural de Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro, e participou de categorias de base do ...