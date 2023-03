O zagueiro Sidimar, de 30 anos, será titular do Goiás contra o Brasiliense e avalia o desafio que o time esmeraldino terá pela frente. O defensor enxerga potencial no clube do Distrito Federal por contar com jogadores experientes no elenco.



Sidimar será um dos jogadores mais experientes do Goiás na partida pela Copa Verde. O defensor explicou que é necessário respeitar o Brasiliense para conquistar um resultado interessante no jogo de ida do confronto eliminatório.



"É uma equipe muito forte, com jogadores experientes e estudamos bastante a equipe deles. Como sempre falo aos companheiros, temos que respeitar a equipe adversária, não importa em qual divisão ela esteja. Estamos focados para fazer um grande jogo", destacou.



Sidimar chegou ao Goiás na temporada passada e após um bom início pelo clube acabou sofrendo uma grave lesão. Em 2023, o jogador já disputou nove partidas e já vive sua maior sequência de jogos desde que chegou ao clube.



"Agora, neste começo de ano, tenho uma sequência de jogos alta. Estou feliz com o meu desempenho, não só meu como de toda a equipe. Espero dar sequência para ajudar o Goiás", destacou.



O zagueiro esmeraldino ressaltou a importância de encarar a disputa da Copa Verde com foco. Sidimar lembrou do benefício que o título da competição acarreta para o calendário da próxima temporada.



"A Copa Verde nos possibilita chegar na 3ª fase da Copa do Brasil do ano que vem, então, com certeza, entramos com todo empenho e força para buscar o título. Claro que existem os adversários, mas sempre que entramos em campo é em busca desse objetivo", frisou.