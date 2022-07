O zagueiro Sidnei, de 32 anos, não jogará mais pelo Goiás. De acordo com a diretoria esmeraldina, a saída do jogador foi em comum acordo entre as duas partes.

Sidnei chegou ao Goiás no fim de março, durante a disputa do Campeonato Goiano, com contrato definitivo até o fim do ano, para dar mais experiência ao setor defensivo.

No entanto, o jogador não obteve sequência no time titular. Ao todo, Sidnei disputou cinco jogos.

O último jogo de Sidnei pelo Goiás foi contra o Ceará, em 12 de junho. Desde a partida seguinte, contra o Inter, o zagueiro não foi mais relacionado.

O zagueiro foi ao CT do Goiás nesta terça-feira (5) para se despedir do estafe do clube e dos jogadores.

Com a saída de Sidnei, o Goiás passa a contar apenas com apenas três zagueiros como opções para Jair Ventura no elenco profissional: Yan Souto, Reynaldo César e Caetano.

O clube precisa reforçar a defesa e está no mercado para contratar. No entanto, a última tentativa foi frustrada. O clube acertou tudo com o zagueiro Arthur Henrique, que chegou a passar por exames, mas não foi aprovado. Como precisaria de um tempo para entrar em forma e estrear, o Goiás desistiu da contratação.

A intenção do Goiás é contratar três zagueiros. A janela de transferências se abre no dia 18, quando será possível registrar jogadores que estavam ligados a um clube após o fechamento da janela anterior. Um zagueiro da base, Nolasco, de 17 anos, está treinando entre os profissionais.