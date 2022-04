Esporte Zagueiro do Goiás espera boa estreia na Série A: 'viramos a chave' Reynaldo César diz que equipe assimilou a perda do título e muda foco para estreia no Brasileirão

O Goiás estreia contra o Coritiba na Série A do Campeonato Brasileiro neste domingo (10), às 11 horas, fora de casa, e terá o primeiro compromisso após a perda do título do Campeonato Goiano diante do rival Atlético-GO. O zagueiro Reynaldo César disse que o estadual já ficou para o passado e mira uma boa estreia no Brasileirão. "É uma estreia fora de casa e temo...