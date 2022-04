Esporte Zagueiro do Náutico não virá agora, e Atlético-GO buscará alternativa Transferência esbarra no fechamento da janela interna, entre clubes das Séries A e B, no dia 12 deste mês

O Atlético-GO esperava, nos próximos dias, a chegada do zagueiro Camutanga, de 28 anos e que é titular do Náutico. Porém, não poderá contar mais com o jogador, pois o Timbu é finalista do Campeonato Pernambucano e não sabe quando será a decisão local. A transferência esbarra no fechamento da janela interna, entre clubes das Séries A e B, no dia 12...