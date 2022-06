Esporte Zagueiro do Vila Nova confirma reunião com torcedores de organizada Cerca de 40 colorados foram ao OBA, antes do treino de segunda-feira (13), e cobraram os atletas por melhores resultados na Série B

O zagueiro Rafael Donato confirmou a informação de que torcedores do Vila Nova se reuniram com o elenco colorado antes do treino na última segunda-feira (13). Segundo o defensor, o tom foi de cobrança por melhores resultados e desempenho da equipe em campo na Série B. O Tigre é o lanterna com dez pontos, após 12 rodadas. O encontro durou cerca de 20 minutos e em torno de 40 torcedores estiveram no OBA. Em um áudio...