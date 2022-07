Autor do gol da vitória do Vila Nova contra o Vasco, o zagueiro Rafael Donato espera que o time colorado consiga viver um novo momento na Série B com o início do 2º turno. O defensor anotou o único gol do triunfo colorado, de 1 a 0, que encerrou com a sequência de 14 jogos do Tigre sem vitória na temporada.

Na fala ao Premiere, Rafael Donato agradeceu o apoio da torcida, que esteve em menor número no Serra Dourada por causa da decisão da diretoria vilanovense de aumentar a carga de bilhetes para a torcida do Vasco. Devido a fase do Tigre, a busca de ingressos por parte dos colorados foi menor.

“A torcida do Vila sempre foi diferente. Nesse momento de sofrimento, perdendo jogos, foi para o estádio. Nada mais justo do que comemorar com eles, por gratidão por não terem desistido da gente. Espero que o segundo turno seja de uma vida nova para nós. Agora é focar para buscar bons resultados daqui para frente na competição”, disse o jogador.

Rafael Donato marcou o primeiro gol dele na Série B. Assim como ocorreu em 2021, o Vila Nova iniciou o returno com vitória no primeiro jogo como mandante. Ano passado, o Tigre bateu o Avaí por 1 a 0, no jogo que iniciou o bom momento da equipe na busca pela permanência.

“Os detalhes tinham que ter sido ao nosso favor (neste sábado). A bola batia na trave, o goleiro defendia, desta vez fomos felizes. Agora é comemorar no final de semana com a família, grupo, torcida. Temos que desfrutar. O segundo turno será difícil, mas vamos buscar a permanência”, avisou Rafael Donato.

O Vila Nova terá a semana livre para preparação para a sequência da Série B. O time colorado volta a campo no sábado (31), para duelo contra o Novorizontino, pela 21ª rodada. A partida será disputada no Estádio Jorge de Biasi, a partir das 18h30.