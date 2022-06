Esporte Zagueiro espera que Atlético-GO anule setor ofensivo do Ceará Ramon Menezes acredita que conquista de um bom resultado para o time goiano na Arena Castelão passará por uma boa atuação defensiva

O zagueiro Ramon Menezes espera que o Atlético-GO anule o setor ofensivo do Ceará neste domingo (26), na Arena Castelão, pela 14ª rodada do Brasileirão. Na opinião do defensor rubro-negro, uma boa atuação defensiva para a equipe goiana será a chave para a conquista de um bom resultado no confornto direto entre os times. Atlético-GO e Ceará estão com 16 pontos, dois à frente do Goiás, que abre a zona de rebaixamento (Z4) da...