Esporte Zagueiro espera que Vila Nova de resposta 'com vitórias' Renato acredita que o time colorado evoluiu após a chegada do técnico Dado Cavalcanti e que a equipe pode reverter a situação na Série B

O zagueiro Renato, do Vila Nova, entende que o time colorado precisa dar resposta para torcida e diretoria, mas que deve ser feita com vitórias. O defensor vê o time em evolução após a chegada do técnico Dado Cavalcanti, mas frisa que apenas bom desempenho não vai amenizar a pressão. O Vila Nova não venceu nas últimas quatro partidas na temporada, período em que a equipe não m...