Esporte Zagueiro espera recuperação do Atlético-GO depois de cinco jogos sem vencer Dragão reencontra equipe que foi a última vencida pelo time goiano, o Defensa y Justicia, em 12 de abril

O Atlético-GO não vence há cinco jogos e precisa reencontrar o caminho das vitórias. Para o zagueiro Wanderson, o Dragão tem totais condições de se recuperar na Copa Sul-Americana, na qual defende a liderança do Grupo F nesta quarta-feira (4), contra o Defensa y Justicia (Argentina) e, no próximo domingo (8), no clássico goiano diante do Goiás, pela Série A...