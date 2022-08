O zagueiro Alisson Cassiano espera manter sequência como titular no Vila Nova. O defensor assumiu a titularidade da equipe após se recuperar de um desconforto muscular e a saída do zagueiro Renato, que se transferiu para o futebol do Irã. Ele deve formar dupla de zaga com Rafael Donato na sexta-feira (5), contra o Ituano.

Alisson Cassiano ganhou a condição de titular no Tigre com a chegada do técnico Dado Cavalcanti. Após a saída do treinador, o defensor sofreu um problema físico, ficou fora de três partidas e retomou a titularidade com a rescisão de Renato.

“Agora é uma nova cara (no Vila Nova), temos um novo treinador, a gente tem que se adaptar o quanto antes. É parte da cultura do futebol brasileiro mudar bastante, a gente precisa se adaptar aos estilos dos treinadores. Estou me preparando todos os dias, entendendo a filosofia do Allan (Aal, técnico) para ter maior sequência”, comentou Alisson Cassiano, que já disputou oito jogos pelo Vila Nova.

Uma sequência que o defensor e o Vila Nova esperam manter é de pontuar em jogos seguidos. Se não perder para o Ituano, o clube colorado chegará a quatro partidas sem derrota, que seria o maior período invicto do Tigre na Série B.

“Desde a chegada do Allan (Aal) é algo que ele tem batido na tecla e nós temos assimilado bem. A gente precisa criar um novo momento no campeonato. Precisamos enxergar o campeonato do nosso ponto de vista, de onde estamos”, disse o defensor, sobre a briga contra o rebaixamento.

Para ele, o Vila Nova precisa encarar os jogos na busca pela permanência como duelos de Libertadores e Copa do Mundo.

“É algo que conversamos, (a busca pela permanência) é a nossa Libertadores, que deve ser a nossa Copa do Mundo. Não podemos enxergar o campeonato como um todo. Temos de enxergar da visão do Vila, de onde a gente deseja tirar. Estamos perto. Chegamos mais próximo agora, do que nunca antes nas últimas rodadas. Daqui para a frente as coisas vão acontecer. Estamos sentindo evolução, que está próximo. O desejo é que chegue o quanto antes”, afirmou Alisson Cassiano.

O defensor colorado entende que manter uma sequência de resultados passa por vencer jogos em casa e pontuar fora.

“Acredito que isso é a sina dos times que brigam por coisas maiores. Por muitas vezes nós tivemos oportunidades de ganhar em casa e deixamos escapar. O jogo contra o Novorizontino, mesmo fora, foi com sabor de derrota pela circunstância de estar vencendo até o final contra uma equipe de qualidade. Contra o Ituano nós precisamos muito do resultado, vamos nos esforçar por isso. É uma equipe organizada, que vai exigir nosso esforço para conquistar o resultado e estamos nos preparando para chegar forte”, concluiu o jogador do Vila Nova.