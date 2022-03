Esporte Zagueiro ganha chance no Vila Nova e quer manter bom nível na defesa Com a suspensão de Renato, o defensor Ricardo Lima será titular contra o Goiatuba na última rodada do Goianão 2022

Uma das novidades que o Vila Nova terá contra o Goiatuba será o zagueiro Ricardo Lima, que será titular na vaga de Renato, suspenso. Será o 4º jogo do defensor na temporada, o 11º com a camisa colorada, mas apenas o 2º em 2022 como titular. O desejo do jogador de 28 anos é de manter o bom nível defensivo do time colorado. “Eu até brinco sobre o quanto é difícil substituir o Renato, jogador regular que tenho o prazer ...