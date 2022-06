O zagueiro Sidimar, de 29 anos, será submetido a uma cirurgia no tendão de Aquiles e desfalcará o Goiás para o restante da temporada.

A última partida do defensor esmeraldino foi na vitória sobre o Botafogo, fora de casa. Depois disso, Sidimar passava por um tratamento na panturrilha, mas teve detectado o problema no tendão e o caso é cirúrgico.

Sidimar chegou ao clube no fim de abril e disputou seis partidas com a camisa do Goiás, sendo todas elas na condição de titular. O jogador se destacou terá contrato estendido até o fim de 2024.

Com a lesão do zagueiro titular, a diretoria esmeraldina já está no mercado para contratar uma peça de reposição. O vice-presidente do Goiás, Harlei Menezes, disse que vai contratar um zagueiro para o lado direito e também lembrou da necessidade de contratar dois jogadores que atuam pelos lados do campo no ataque, uma vez que o clube também perdeu Matheusinho e Luiz Filipe por lesões que comprometeram o restante da temporada dos atletas.