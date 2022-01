Esporte Zagueiro prevê evolução física do Goiás com sequência de jogos Reynaldo César deve ser uma das novidades na formação esmeraldina para o duelo deste sábado (29), contra o Anápolis, na Serrinha

O zagueiro Reynaldo César seguiu a linha de pensamento do técnico Glauber Ramos, do Goiás, e acredita que o time esmeraldino estará apto fisicamente após os primeiros três ou quatro jogos da equipe no Campeonato Goiano. O defensor, que foi destaque na campanha do vice-campeonato da Série B e renovou contrato para 2022, deve ser uma das novidades da equipe esmeraldina...