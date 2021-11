Esporte Zagueiro quer Vila Nova com energia da Série B na Copa Verde Xandão disputou 17 jogos pelo time colorado na temporada 2021

O zagueiro Xandão foi uma das últimas contratações do Vila Nova em 2021, mas não demorou muito para o defensor de 31 anos se tornar um dos líderes do elenco colorado. Espontâneo, o jogador é um dos que chamam a palavra no vestiário e seu desejo é terminar a temporada como campeão da Copa Verde.Titular na rodada final da Série B, no triunfo contra o Vitória, Xandão d...