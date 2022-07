O zagueiro Renato está próximo de deixar o Vila Nova. O jogador depende de exames médicos para assinar contrato com um time do Irã, que não teve o nome divulgado. O modo da transferência ainda não foi divulgado pela equipe colorada, mas o defensor de 30 anos deve rescindir seu contrato para assinar vínculo com o clube do exterior. A informação foi divulgada pela Rádio Sagres e confirmada pelo POPULAR.

Com a iminente saída do zagueiro, o Vila Nova deve seguir ativo no mercado e buscar mais um zagueiro. O técnico Allan Aal conta com Rafael Donato, Alisson Cassiano, Eduardo Doma e Matheus Mancini no elenco.

Renato foi contratado pelo Vila Nova em 2021 e foi um dos pilares da defesa colorada, que foi destaque por sua solidez em alguns jogos da Série B do ano passado. O jogador disputou 76 jogos pelo Tigre e marcou um gol, neste ano, contra o Guarani, na 2ª fase da Copa do Brasil.

Recentemente outro jogador do Vila Nova foi procurado por um clube do Irã. O lateral Alex Silva chegou a ter a rescisão anunciada (não registrada na CBF), mas a negociação não foi concluída e ele foi reintegrado ao elenco.