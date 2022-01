Esporte Zagueiro rescinde com Cruzeiro e deve ser anunciado pelo Atlético-GO Rompimento do contrato entre Ramon e o clube mineiro demorou alguns dias, mas houve o acerto

O zagueiro Ramon, de 26 anos, finalmente acertou a rescisão de contrato com o Cruzeiro e se vê livre para definir a transferência dele para o Atlético-GO. O fim do vínculo contratual com o clube mineiro foi publicado na tarde desta sexta-feira, no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O rompimento do contrato entre atleta e a nova gestão do Cruzeiro, liderada pelo e...