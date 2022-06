Esporte Zagueiro retorna aos treinos no Vila Nova; meia será apresentado Alisson Cassiano está recuperado de uma lesão na posterior e deve ficar à disposição para o duelo contra o Criciúma

O zagueiro Alisson Cassiano retornou aos treinos com bola no Vila Nova. Ele deve ficar à disposição do técnico Dado Cavalcanti para o duelo de sábado (25), contra o Criciúma, pela 14ª rodada da Série B, no estádio Heriberto Hülse, a partir das 11 horas. Alisson Cassiano ganhou espaço no Vila Nova com a chegada do técnico Dado Cavalcanti, ele foi uma das primeir...