Esporte Zagueiro Ricardo Lima é 4º jogador a renovar com Vila Nova Além do defensor, Moacir (lateral), Renato (zagueiro) e Deivid (volante) também garantiram permanência no Tigre

O zagueiro Ricardo Lima, de 27 anos, é o quarto jogador do Vila Nova a definir permanência no clube para as duas próximas temporadas. O jogador, que atuou apenas em seis partidas desde que chegou ao clube, em junho, acertou vínculo para 2022 e 2023. Ricardo Lima atua também na lateral esquerda. Além dele, a diretoria vilanovense renovou os contratos de Moacir (later...