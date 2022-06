O zagueiro Da Silva, de 21 anos, teve rompimento do ligamento colateral medial do joelho direito e deve desfalcar o Goiás por, ao menos, dois meses.

O jogador teve de ser substituído no início da partida contra o Atlético-GO, pela Copa do Brasil, após uma entorse no joelho e sentir muitas dores. Da Silva ainda tentou seguir, mas não resistiu às dores.

O defensor foi submetido a exames de imagem, onde foi detectado o rompimento ligamentar. A opção foi por um tratamento conservador sem necessidade de cirurgia.

Agora, o Goiás tem apenas três zagueiros como opções para a defesa na partida contra o Cuiabá. O técnico Jair Ventura conta com Reynaldo César, Caetano e Yan Souto.