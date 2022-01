Esporte Zagueiro vê entrosamento como diferencial do Vila Nova Renato acredita que com a base titular mantida para 2022, o clube colorado terá menos dificuldades no início da temporada

O zagueiro Renato acredita que o fato do Vila Nova ter conseguido manter a base da equipe titular para 2022 será um diferencial do clube neste início de temporada. Nos primeiros jogos do Goianão, clubes apresentaram dificuldades com questões físicas, mas para o defensor o Tigre minimiza esse problema ao ter uma formação titular que já joga junta desde o ano passado. ...