Titular na defesa do Goiás desde o início do ano, Caetano formou nos últimos dois jogos trio de defesa com Reynaldo César e Yan Souto e acredita que o entrosamento está aumentando entre os únicos defensores à disposição do técnico Jair Ventura.

O trio formado por Caetano, Yan Souto e Reynaldo César foi formado nos primeiros minutos do empate com o Atlético-GO, por 0 a 0, na Copa do Brasil. O Goiás não foi vazado naquela partida, assim como o que aconteceu na vitória deste domingo (26), sobre o Cuiabá.

"Nós três estamos nos dando bem, começamos a nos entender melhor porque estamos jogando juntos. Acho que estamos dando conta do recado, pelo número baixo de gols que temos sofrido", avaliou Caetano.

Caetano valorizou a postura dos jogadores que estão entrando na equipe devido aos problemas de lesões que estão acontecendo. "Todos que estão entrando estão cumprindo bem o papel e saímos mais um vez sem sofrer gols, é o que importa para nós, além da vitória", comentou o defensor esmeraldino.

