O zagueiro Ramon Menezes foi poupado pela comissão técnica do Atlético-GO no clássico em que o Dragão perdeu para o Goiânia por 4 a 2, no último domingo (5). O jogador, assim que o Galo virou o placar, entrou nos minutos finais do jogo, mas não teve como evitar a segunda derrota atleticana no Goianão.

O resultado tem provocado cobranças no clube, fato que é visto por Ramon Menezes como parte da rotina interna. Segundo ele, é preciso que se cobre e isso terá de trazer um resultado positivo na noite desta quarta-feira (8), às 20h30, no jogo em que o rubro-negro precisas se reabilitar contra o Morrinhos, no Estádio Antonio Accioly.

“Aqui, quem vive o Atlético-GO, quem tem mais tempo, sabe que a cobrança é diária. Nós sabemos disso e nós, jogadores, temos a total responsabilidade do que é o Atlético-GO e do que é a cobrança. Está certo mesmo”, concorda o zagueiro atleticano. Para ele, “time grande que quer algo grande nos campeonatos, tem de ter cobrança assim. É válida”, destacou.

Segundo ele, o Atlético-GO tem sido surpreendido em partidas nas quais parece ter o controle das ações, como nas derrotas para o Anápolis (2 a 1) e Goiânia (4 a 2). Isso necessita de uma correção para que o Dragão consiga voltar a vencer no Estadual e na Copa do Brasil. ”Entramos confiantes no clássico e sabemos que quando estamos confiantes e o jogo parece tranquilo, aí é que está perigoso. Sabíamos do ponto forte deles (Goiânia), a bola parada. Não soubemos marcar isso”, reconheceu o defensor, que volta ao time no lugar de Michel, que falhou muito nos jogos em que atuou. Se houve derrota no clássico, a cobrança foi imediata.

“No vestiário, a cobrança de jogadores, comissão (técnica) e diretoria já foi imediata. Isso é bom, pois time que quer crescer tem de ter cobrança. Agora, teremos mais um grande jogo, um jogo difícil e precisamos consolidar nossa classificação. Temos um objetivo interno e vamos atrás dele. Para isso, temos de fazer um grande jogo, ao lado da nossa torcida, nos concentrar bastante e buscar a vitória”, afirmou Ramon Menezes, que atuou cinco vezes no retorno ao time, após cerca de cinco meses sem atuar por causa de cirurgia no tendão de Aquiles.

A atenção aos movimentos de adversários precisa ser constante na equipe, recomenda Ramon Menezes, que voltou ao time nos minutos finas do clássico em que o Atlético-GO empatou por 2 a 2 com o Vila Nova. “O jogo tem 90 minutos e nele aparecem várias situações, como a bola parada, o contra-ataque, a transição. Cada momento do jogo tem um pouco disso. Sabíamos que o jogo deles (Goiânia) teria a bola parada”, lembrou.

Assim, o Goiânia marcou três gols em jogadas de escanteios (duas vezes) e cobrança de falta (uma). “Não soubemos marcar ali, faltou um pouco de atenção, porque temos os analistas (de desempenho), as informações. É para isso que os treinos servem, para corrigir, para ficar mais atento. Após estes gols, destes erros nossos, vamos ficar mais atentos’, promete o zagueiro.

Leia também:

+ Federação cria plantão de arbitragem que vai estrear na fase eliminatória do Goianão

+ Tabela de classificação do Goianão 2023