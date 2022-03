Esporte Zagueiro vê Vila Nova pronto para ‘dar resposta’ contra o Atlético-GO Rafael Donato elogiou poder de reação do time colorado, que está em desvantagem no confronto na busca por vaga na decisão do Goianão 2022

O zagueiro e capitão do Vila Nova, Rafael Donato, confia no poder de reação do time colorado para superar o Atlético-GO na semifinal do Goianão 2022 e avançar à final do Estadual. O defensor de 33 anos, acredita que essa característica do Tigre fará a diferença no confronto contra o Dragão. Na ida, os rubro-negros venceram por 3 a 2 e jogam pelo empate para confirmar v...