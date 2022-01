Esporte Zagueiro valoriza pré-temporada no Atlético-GO e projeta 'ano de boa colheita' Sistema defensivo do Dragão passa por mudanças, já que os zagueiros Eder, Pedro Henrique e Werley deixaram o clube após o Brasileirão

O zagueiro Wanderson, de 30 anos, espera que o Atlético-GO repita os bons resultados do ano passado e pretende aproveitar bem a pré-temporada em curso no CT do Dragão. O time fechou 2022 com a segunda defesa menos vazada da Série A do Brasileiro - 36 gols em 38 rodadas, ao lado de Flamengo e Corinthians, atrás apenas do Atlético-MG, o campeão nacional. Como o sist...