Sem técnico desde a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo, a seleção brasileira segue em busca de um novo comandante. A imprensa internacional aponta nomes estrangeiros que podem assumir o cargo.

De acordo com o jornal italiano La Repubblica, a CBF mandou um representante para conversar com Jorge Mendes, agente de José Mourinho. O técnico português surge como opção após dificuldades para negociar com Carlo Ancelotti e Pep Guardiola. Segundo a publicação, a relação entre Mourinho e a Roma "esfriou". O treinador não está satisfeito com a atitude de alguns jogadores e dirigentes, além de se preocupar com as possibilidades financeiras da Roma para a próxima temporada.

Se realmente quiser Mourinho, a CBF terá concorrência da seleção portuguesa. De acordo com informação do jornal A Bola e reafirmada pelo La Repubblica, o "Special One" se encontrará amanhã com Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa. Mourinho está passando o Natal em seu país, enquanto o elenco da Roma está na Itália.

Um artigo publicado pelo francês L'Équipe neste domingo diz que Zidane "corresponde ao perfil" que a CBF busca para o substituto de Tite. De acordo com o jornal, o perfil almejado de técnico pela seleção brasileira inclui três características: ser estrangeiro, não exigir pagamento de multa e ter um currículo de peso. Zidane não assumiu nenhum trabalho desde junho de 2021, quando deixou o Real Madrid. Em duas passagens como treinador do clube espanhol, o francês conquistou onze títulos, incluindo três Ligas dos Campeões.

Mesmo sem emprego, Zidane tem uma prioridade clara: a seleção francesa. Zizou aguarda pela definição da situação de Didier Deschamps. A Federação Francesa deseja a manutenção do técnico, que mais recentemente conduziu o país ao vice-campeonato mundial no Catar.

Marcelo Gallardo, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Roberto Martínez e Rafa Benítez. Foram outros nomes citados como possibilidades pelo L'Equipe. Todos estão sem contrato com outro clube ou seleção no momento.