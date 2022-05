Editorias Goiânia recebe festival com brincadeiras de rua e ações de inclusão neste sábado (7) Evento é pensado para qualquer pessoa a partir de um ano de idade, com condições para que crianças com deficiência participem

No sábado (7), a Vila Redenção, em Goiânia, será palco de um festival que resgata brincadeiras de rua, como corrida com carrinhos de rolimã, queimada e confecção de pipas. O evento é pensado para crianças a partir de um ano de idade, com condições para que pessoas com deficiência participem. E não pensem que os adultos estão de fora, segundo a organização, as atividades s...