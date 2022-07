O Cerrado brasileiro perdeu mais de 8 mil km² de vegetação nativa entre agosto de 2020 e julho de 2021, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), divulgados no último dia do ano passado. Trata-se da maior extensão desmatada desde 2016. A má notícia fica ainda pior diante da crise climática e hídrica, já que o Cerrado não apenas é a savana mais diversa do planeta (seu território se estende por 2 milhões de km² no Brasil, Paraguai e Bolívia), como ainda concentra oito das 12 principais bacias hidrográficas do país, irrigando 40% do território nacional.

Ao desmatar a vegetação nativa, as raízes profundas do bioma – que fazem com que ele seja conhecido como “floresta de cabeça para baixo” – também são perdidas, tendo como consequência menor disponibilidade de distribuição de água e geração de energia para o Brasil. Além disso, dados da Organização Conservação Internacional estimam que, caso o processo de devastação continue, as reservas do bioma durarão somente até 2030. Entendendo a importância e necessidade da conscientização da população sobre o tema, após dois anos de pausa devido à pandemia, a Caminhada Ecológica, realizada pelo Grupo Jaime Câmara (GJC), chega a sua 29ª edição.

Com o tema “Por um Cerrado Vivo”, o projeto volta o olhar para os princípios de proteção da natureza, defesa do bioma e do Rio Araguaia. A Caminhada começa na madrugada do dia 19 de julho, com chegada ao destino final prevista para 23 de julho. Neste ano, após alcançar os índices exigidos pelo regulamento da seletiva, 24 atletas, sendo sete mulheres e 17 homens, farão o percurso de mais de 300 km. Acompanhados por uma equipe de suporte, que prestará auxílio durante todo trajeto, os atletas passarão por 11 municípios, que abraçam a trajetória: Trindade (ponto de partida); Goianira; Brazabrantes, Caturaí; Inhumas; Itauçu; Itaberaí; Goiás; Faina e Aruanã (ponto de chegada).

Nas cidades onde os atletas pernoitam, além da tradicional solenidade de passagem do troféu Jaburu - símbolo da Caminhada, um show com Maíra Lemos leva entretenimento para a comunidade, sempre às 19h30 sendo: Itauçu no dia 19, Goiás dia 20 de julho, Faina no dia 21 e Araguapaz dia 22 de julho.

Os goianos poderão acompanhar todas as informações da XXIX Caminhada Ecológica pelo Instagram @jaimecamaraeventos.