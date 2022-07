A população goiana já conta com a possibilidade de conferir a procedência e a qualidade da água mineral. Com o Selo Eletrônico Fiscal, que em Goiás recebe também o nome de Selo de Integridade Mineral – SIM, é possível que as embalagens descartáveis, com capacidade de até 4 (quatro) litros, recebam a marcação de um número fiscal, é possível fazer a identificação visual através do código Data Matrix impresso nas embalagens. Isso vai garantir que as Empresas estejam em conformidade com as exigências legais, evitando assim produtos adulterados, clandestinos e sem boa procedência. A exemplo do selo INMETRO que certifica qualidade e segurança dos brinquedos, o Selo de Integridade Mineral - SIM, para os vasilhames descartáveis, é a garantia de boa procedência e qualidade no consumo da nossa água, diminuindo assim, a transmissão hídrica de doenças como Hepatite A, Disenteria, Cólera, Febre Tifóide, entre outras

O selo representa ainda sustentabilidade.

O Selo de Integridade Mineral – SIM também traz ganhos substanciais para a população que contribuirá sobremaneira com a atual exigência mundial pela proteção do meio ambiente e é uma ferramenta fundamental do Governo para o cumprimento das diretrizes da legislação que trata da Logística Reversa da Política Nacional de Resíduos Sólidos, com grandes benefícios para a natureza.

Selo Eletrônico Fiscal ou Selo de Integridade Mineral - Garantia de procedência e qualidade no consumo da água pelas famílias.

Identificando o SIM nas embalagens de água mineral:

Código Data Matrix impresso nas embalagens de até 4,9 litros (exceto em copos)

Selo Fiscal nos garrafões de 5 a 20 litros.