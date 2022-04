A manhã dos ouvintes goianos teve programação especial do Café com CBN na quarta-feira (27/4). Foram duas horas dedicadas ao debate em torno da predição, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Com apoio do Hospital Israelita Albert Einstein, vários especialistas trataram da evolução da ciência e sobre como os modernos centros de oncologia e hematologia beneficiam os pacientes, colocando-os no centro de todas as atenções e cuidados. Dentre os convidados, estavam os médicos oncologistas Fernando Maluf, Diogo Sales e Rodrigo Fogace, além da cirurgiã ginecológica Luciana dos Anjos.

As discussões traçaram um panorama da doença, que é a segunda causa de mortes no mundo, depois dos problemas cardiovasculares. O aumento da expectativa de vida e a evolução das técnicas de diagnóstico são fatores por trás do aumento do registro de número de casos. Segundo o IBGE, a expectativa de vida aumentou 3,3 anos na última década e o brasileiro vive 76,8 anos, em média. Isso significa mais tempo de exposição ao processo de envelhecimento, o que tem impacto sobre o corpo como um todo.

O estilo de vida também contribui muito para o aumento da incidência de câncer. Existem evidências científicas, comprovando a relação de excesso de peso, sedentarismo, dieta desequilibrada e consumo de álcool e de tabaco com o aparecimento da doença. Ao contrário do que muita gente acredita, a influência da hereditariedade responde por cerca de 10% dos diagnósticos. “Pelo menos metade dos 90% restantes tem alguma relação com o estilo de vida”, pontuou Fernando Maluf, membro do Comitê Gestor do Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo e fundador do Instituto Vencer o Câncer.

Modernos centros de tratamento

O destaque da manhã foi a importância do diagnóstico precoce, que aumenta muito as chances de cura e pode ultrapassar os 90% em alguns tipos de tumor. Rodrigo Fogace disse que, nesse sentido, não só os exames tradicionais são fundamentais, mas outros inovadores, como os de genética, por exemplo.

Ao estudar a genética dos tumores a medicina de precisão permite aos oncologistas escolher a conduta terapêutica mais adequada para cada tipo de tumor e para cada paciente. “Há mais de 360 tipos diferentes de tratamento atualmente”, afirmou Rodrigo Fogace. Além da cirurgia, quimioterapia, radioterapia, a hormonioterapia, que bloqueia a ação de alguns hormônios sobre os tumores, há novidades como a imunoterapia, que estimula o sistema imunológico a combater a doença.

Os modernos centros de tratamento de câncer como o do Einstein contam com equipes multidisciplinares que envolvem oncologistas, médicos de dor, paliativistas, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, dentre outros profissionais, atuando de forma integrada nos cuidados com o paciente. “Cada um desses profissionais tem que ser excepcional naquilo que faz”, pontuou Maluf. O próximo passo na evolução desses centros é a aplicação da medicina integrativa, que, na definição de Diogo Sales, usa a medicina alternativa para complementar os tratamentos da medicina tradicional.

Exemplo de coragem

A atleta Leila Maria Novaes de Queiroz relatou sua história durante o programa e lembrou a frase dita por um amigo que a motivou e fez não desanimar: “Ele me disse que diagnóstico não é sentença de morte. E é verdade! Nunca perdi a esperança de ser curada.” Leila, que está em fase de remissão de um câncer de intestino, também reforçou a importância da atividade física, mesmo durante a quimioterapia. Ela contou que já está voltando para as corridas de rua com toda a empolgação. “Se a minha história ajudar alguém, fico feliz!”

