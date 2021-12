O sequenciamento do genoma humano mudou completamente o rumo da medicina nos últimos 20 anos ao possibilitar a atuação médica em quatro pilares fundamentais para a saúde do paciente: predição de risco de desenvolvimento de doenças, prevenção, diagnóstico e tratamento personalizado. A abordagem médica que utiliza a análise desses dados na definição do melhor cuidado é chamada de medicina de precisão e tem permitido aos profissionais da saúde proporcionar um atendimento mais adequado e humanizado.

Medicina de Precisão e Cuidado Personalizado foi o tema do webinar realizado na segunda-feira (13/12) pelo Popular, com apoio do Hospital Israelita Albert Einstein. Ainda é possível conferir o debate no canal do YouTube do jornal.

“Com o desenvolvimento da medicina de precisão, foi possível caracterizar a genética dos tumores e ao mesmo tempo saber quem é o paciente. Com isso, você se torna mais preciso –— daí a expressão medicina de precisão. À medida em que eu faço predição, previsão, diagnóstico, eu personalizo o tratamento. Assim, prescrevo o remédio exatamente para essa pessoa, que tem esse tumor específico. Não prescrevo mais uma quimioterapia genérica para todos os pacientes”, afirmou Eliezer Silva, diretor superintendente da Medicina Diagnóstica e Ambulatorial do Hospital Israelita Albert Einstein e líder dos programas de Medicina de Precisão e Transformação Digital do hospital.

Embora esteja mais estabelecida na oncologia, a medicina de precisão também é usada em outras especialidades médicas. Em cardiologia, por exemplo, pode ser usada na identificação de alterações genéticas associadas à maior predisposição de desenvolvimento de problemas cardiovasculares, entre eles a hipercolesterolemia familiar (colesterol elevado de difícil controle), arritmias e o risco de morte súbita.

Na psiquiatria, a tecnologia está se firmando especialmente na definição do melhor tratamento para a depressão. Por meio de um exame é possível identificar como o organismo do paciente reagirá a determinada classe de medicamento. “A medicina de precisão nos permite definir o melhor remédio para o paciente e para a condição que ele apresenta, evitando efeitos colaterais indesejados e a necessidade de ajustes frequentes de doses”, explicou Silva.

Genomas Raros

Outra aplicação muito importante é no diagnóstico de doenças raras por meio do sequenciamento genético do paciente com patologia suspeita. Desde o final do ano passado, o Einstein iniciou o projeto Genomas Raros, via Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS). A meta é sequenciar o genoma de cerca de nove mil pacientes e acelerar o diagnóstico na rede pública.

“Genomas Raros é a nossa menina dos olhos. Dentro do programa, estamos procurando pacientes sem diagnóstico estabelecido porque muitas vezes ele enfrenta uma via crucis, uma jornada difícil, até conseguir um diagnóstico. As técnicas mais completas são muito caras e não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de teste”, afirmou Karla Pelegrino, uma das coordenadoras do projeto no Einstein.

Na medida que o conhecimento das alterações genéticas avança, o check-up molecular se torna uma ferramenta a mais dentro do arsenal médico e passa a ser indicado tanto para pacientes saudáveis, para prever risco de problemas, quanto para os que já estão doentes. O paciente deve estar sempre no centro do cuidado.