O Banco ABC Brasil reportou, no início deste mês, os resultados do terceiro trimestre de 2022. O lucro líquido recorrente foi de R$218,1 milhões, uma alta de 44% na comparação anual com o mesmo período de 2021. "Esse resultado foi impactado pelo aumento da margem com clientes, da receita de serviços e do aumento do patrimônio líquido remunerado pelo CDI. O ABC Brasil é muito bem capitalizado, com capacidade para suportar um crescimento forte, o que tem ocorrido. Nós temos trabalhado muito para nos desenvolver continuamente e seguir apresentando resultados", conta o vice-presidente comercial do Banco ABC, Antonio Sanchez.



Operando no mercado brasileiro como um banco múltiplo, especializado em serviços para empresas de médio e grande porte, o ABC Brasil celebrou, no final de outubro, 15 anos desde seu IPO (Initial Public Offering ou oferta pública inicial, em português) na B3, bolsa de valores oficial do Brasil, em 2007. A instituição aumentou em 11 vezes o patrimônio e em 12 vezes o lucro líquido desde a época. "Há dois anos tivemos um novo ciclo de crescimento da base de clientes e da carteira de ativos, e mesmo com a necessidade de investimentos e expansão geográfica, continuamos a apresentar uma expansão de rentabilidade ", acrescenta o vice-presidente.



Sanchez explica que o ABC Brasil já está presente em 51 municípios. "Com essas cidades, praticamente cobrimos o país inteiro. Já são mais de 4 mil clientes e, neste final de ano, vamos mostrar um crescimento ainda mais relevante dessa base, resultando ao mesmo tempo em crescimento de resultados, que em 2022 foi uma das nossas marcas. Tivemos um crescimento de 44 % em relação ao mesmo período do ano passado. Vamos continuar crescendo forte e entregar mais e mais resultados."



O Banco ABC está estruturado no Brasil como um partnership de gestão local, com suporte de um controlador internacional. O partnership é o termo utilizado para o modelo de estrutura societária na qual os funcionários têm participação na empresa. Atualmente, mais de 5% do capital do ABC Brasil é detido por colaboradores. O banco está presente em 13 estados e em 51 municípios brasileiros.



Encontros



O ABC Brasil promoveu na terça-feira, 22 de novembro, em Goiânia, um encontro com economistas, clientes e prospects para falar sobre os cenários e perspectivas da economia e da política no Brasil. Segundo Daniel Credidio, diretor comercial corporate do banco, esse tipo de encontro estreita o relacionamento do ABC Brasil com stakeholders, aumenta a proximidade com os clientes e amplia o engajamento com os públicos. "A gente tem promovido eventos como esse pelo Brasil inteiro. A ideia é não só nos aproximar dos nossos clientes, mas também compartilhar um pouco de informação, principalmente sobre o cenário político e econômico. Por isso temos a presença do nosso cientista político, palestrante convidado e economista-chefe, Daniel Xavier, que também pode falar um pouco sobre as iniciativas do banco", explica.



O vice-presidente comercial do Banco ABC, Antonio Sanchez, também acredita que esses encontros aproximam a instituição de atuais e potenciais clientes. “Neste momento de incerteza e ansiedade, estamos promovendo um debate e entendimento, passando a visão do banco sobre cenários econômicos e o impacto nos próximos anos para que as empresas possam se planejar e ter mais horizonte de necessidades de proteção e ânimo para fazer investimentos", finaliza.