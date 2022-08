Um conceito novo, moderno, digitalizado e conectado, com atitude voltada para o futuro, colocando as pessoas em primeiro lugar. Assim é o New Brand Design, que acaba de estrear na concessionária Belcar Volkswagen. Essa é a primeira concessionária Belcar a levar o New Brand Design da marca para a loja, atendendo ao novo padrão mundial da multinacional alemã. O evento de inauguração do conceito, realizado na última quarta-feira, 17, na unidade da Cidade Jardim, contou com a presença dos COO e vice-presidente da Volkswagen no Brasil, Ciro Possobom e Roger Corassa, além de Claudionor Rodrigues e Shirley Leal, sócios do Grupo Belcar, e convidados.



"É muito mais que a implantação de um projeto, onde a gente tem uma reformulação fantástica, repaginação ou até uma construção de uma concessionária nova, passando por todo esse processo. É dar foco à satisfação dos clientes, afinal, essa não pode ser uma responsabilidade somente do produto. O que a gente quer com o New Brand Design é, de fato trazer uma experiência completamente encantadora, oferecendo conforto, espaços para que os clientes possam trabalhar, para aproveitar um café diferenciado, para se sentir à vontade ao ter contato com a marca, de forma confortável e prazerosa, mesmo estando dentro de uma concessionária", ressaltou Roger Corassa, vice-presidente da Volkswagen no Brasil.



A digitalização é destaque da New Brand Design, que oferece ao cliente uma nova experiência de compra, totalmente conectada. Um exemplo é o Digital Dealer Experience, que permite o cliente conhecer todo portfólio Volkswagen em óculos de realidade virtual e configurar todos os modelos em uma TV touchscreen. Essas experiências são espelhadas no tablet do vendedor, que guia o cliente nessa jornada digital. Também é possível conferir vídeos sobre tecnologias da marca e acessórios instalados virtualmente no veículo.



Outra ferramenta digital que conecta o cliente à marca é o VW Genius: são totens em formato de tablets ao lado dos veículos em exposição para consultar informações sobre eles. A humanização está nas áreas de convivência, como o lounge e o café. O atendimento é dinâmico, com vendedores circulando pelo showroom. Também há a loja da VW Collection, a coleção de artigos como roupas, bonés, canecas, chaveiros, pen drive, entre outros, inspirados na marca e seus modelos.



Para o COO da Volkswagen no Brasil, Ciro Possobom, a marca, que já conta com um excelente portfólio de produtos, está mostrando a força da tecnologia, performance, segurança e conectividade. "No Brand Desing, queremos mostrar essa força também na parte de serviço, com um estilo vibrante, moderno, com bom atendimento, bons produtos. O grupo Volkswagen acredita muito em Goiânia e Goiás. Esse Estado tem crescido muito. Estou aqui, com os meus colegas da Volkswagen, por causa disso. A gente acredita na parceria com a Belcar, acredita que podemos fazer bons negócios e atender ainda melhor os clientes", afirmou.