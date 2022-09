Não há dúvidas de que a pandemia do coronavírus criou uma nova forma de morar. Afinal, nunca passamos tanto tempo dentro de casa e esse período fez com que as pessoas começassem a aproveitar os espaços de um jeito diferente. Assim, o papel do lugar que habitamos mudou e, com ele, surgiram novos comportamentos. E mesmo que ainda pouco se saiba, com certeza, sobre como será o mundo pós-covid-19, no chamado novo normal já é possível entender o porquê a decoração tem papel fundamental no novo morar.



Com isso em mente, ao pensar na ornamentação dos ambientes, há uma série de questões que podem auxiliar a compor o estilo perfeito: acessórios, cores de móveis, plantas e, mais precisamente, obras de arte. Usar arte na decoração pode ser interessante para promover um ar de sofisticação ou, ainda, criar um ambiente com personalidade própria. Mas mais do que isso: é possível dar alma à atmosfera. Arte feita com alma, que toca o coração e os sentidos, inclusive, é o conceito por trás da história da Casa Fitó, loja de arte e decoração recém-inaugurada em Goiânia.



Criada há 8 anos, em São Paulo, a casa se dedica a uma curadoria sensível de arte nacional. Na capital goiana, o espaço localizado na Avenida 136, no Setor Marista, traz um mix de peças e obras assinado por cerca de 35 artistas de todas as regiões do Brasil. “A história da Casa Fitó é um caso de amor. Nosso maior intuito é transmitir o sentimento que existe em cada obra, cada criação, desde sua concepção até o contato com clientes na loja. Nos comprometemos com uma curadoria sensível justamente para ouvir histórias, conhecer os artistas, suas técnicas e inspirações, para que seja possível proporcionar uma experiência o mais completa possível, que abrace e encante os sentidos”, explicam os sócios Robson Mengatti, Wellington Andrade, Karina de Grammont e Eduardo Machado.



Com apelo estético apurado, valorização da personalidade, matérias-primas distintas e de elementos naturais variados, a Casa Fitó chega ao Centro-Oeste, propondo uma nova forma de conviver com arte e brasilidade ao mercado goiano. Para compor o acervo plural, os empresários costumam fazer viagens, visitas a feiras e buscas virtuais para desbravar diferentes pontos do Brasil e encontrar novos artistas. “Nós vamos em busca desses artistas, ver como eles fazem essas peças, como eles manuseiam o trabalho. É importante esse contato com os locais onde vivem e como criam, de qual realidade vêm a história das peças que vamos representar”, afirma Karina.



Entre os artistas presentes no acervo da loja estão nomes exclusivos, como a mineira Alice Mascarenhas, que cria bonecas feitas a partir de sacos de cimento reutilizados em uma técnica chamada papietagem, e Rogério Fernandes e suas icônicas esculturas de pássaros produzidas a partir de madeira. Há ainda peças em cerâmica queimada em forno artesanal assinadas por João Paulo Mota, que retratam a poesia da maternidade; os leões de Nuca, peças de cerâmica natural muito simbólicas de Pernambuco, que tiveram início pelas mãos do artesão Mestre Nuca e seguem através de gerações da família; entre outros.



Já entre os nomes internacionais também presentes na Casa Fitó estão as fotógrafas australianas Giovanna Aryafara, que retrata povos étnicos ao redor do mundo, e Nicole Wells, com obras icônicas como Wings e Golden Tones, em que fotografa sua filha em tons de dourado, e a argentina Mono Giraud, que usa elementos naturais para criar cenários com tons neutros suaves. “A Casa Fitó é um espaço de amor à arte, não somente uma loja ou uma galeria, mas um lar, uma casa que respira e conta a história da arte na sua variedade de sentidos e na amplitude da brasilidade”, finalizam os sócios.



O evento de inauguração da loja reuniu, no dia 30 de agosto, convidados, amigos e familiares dos sócios no local. Os presentes puderam conhecer o espaço, aproveitar um coquetel e assistir a um show da cantora Grace Carvalho. Confira um pouco do que aconteceu na festa: