Caminhando lado a lado, a arquitetura se reinventa e se transforma todos anos em função de permanecer no momento em que a sociedade vive. Isso, pelo fato de que ela é uma ferramenta que oferece às pessoas o que elas almejam no lugar mais íntimo de sua realidade: os lares.



Após dois anos pandêmicos, essa busca se resume em um movimento de cura e bem-estar, repensando assim os ambientes residenciais. Novamente, a saúde física e mental é colocada em posição de destaque na criação dos ‘cenários’.



Os arquitetos e designers de interiores participantes da mostra CASACOR Goiás 2022 propõem em seus ambientes as novas tendências e inspiram o público a recriar-nas em seus lares. Dentre elas, citamos: a integração dos ambientes e o design biofílico.



Integração dos Ambientes



A distribuição dos ambientes internos se modificou nos últimos anos. A obrigatoriedade do lockdown fez com que as pessoas trouxessem o ambiente de trabalho e de estudo para dentro de casa. Desse modo, os espaços se integram e deixam suas antigas funções para trás.



O principal foi o escritório e a sala de estudos, que adentram os ambientes de estar. O chamado Home Office, se junta a sala de estar e ao quarto. O arquiteto Lucas Machado mostra em seu espaço ‘Casa Refúgio’ a integração do banheiro, quarto, sala de jantar e cozinha. Nele ainda, o Home Office ganha destaque e se integra.



Já a dupla Expedito Bezerra e Lucas Panobianco apresentaram em seu ambiente ‘Morada Ventú’ onde as paredes não são mais necessárias. Sala de jantar e estar, cozinha e varanda se integram, formando um grande ambiente, no qual os móveis delimitam suas funções.



Design Biofílico



A palavra biofílico é derivada de biofilia, que pode ser definida como amor à vida e/ou aos seres vivos. Assim, o design biofílico nada mais é do que uma forma inovadora de criar ambientes naturais que transmitem a sensação de melhora na saúde e bem-estar. Então, esse novo estilo chega para resgatar os espaços naturais e trazê-los para o ambiente moderno construído.



Na mostra vários espaços trazem o verde para o ambiente interno. O espaço ‘Suíte Descompressão’, do arquiteto Estevão Garcia, propõe um jardim vertical na parede principal do banheiro do casal. Nele, os tons de verdes das plantas se mesclam com o cinza do cimento queimado.



Já o arquiteto Nando Nunes trouxe para seu ambiente, denominado ‘Aldeia Sala de Banho', um verdadeiro oásis. Em toda sua extensão, o arquiteto apresenta ao visitante maneiras de inclusão de plantas térreas em sua casa.

